Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluno de seis anos deixa colega hospitalizada

Agressão ocorreu no corredor da escola durante o intervalo, em Coimbra.

Por Mário Freire | 08:39

Uma aluna de oito anos foi esta segunda-feira agredida por um colega mais novo, na escola básica do primeiro ciclo de Antanhol, em Coimbra, e teve de ser hospitalizada.



O agressor tem seis anos e frequenta a primeira classe. Segundo o CM apurou, não é a primeira vez que o menino tem comportamentos mais agressivos e violentos junto dos colegas e até mesmo com a funcionária e a professora.



O caso de ontem aconteceu num intervalo das aulas, no corredor entre as duas salas, quando a maioria das crianças estava a brincar no parque exterior. Foram os gritos da aluna que alertaram as professoras, uma vez que a auxiliar educativa estava a vigiar as restantes crianças que se encontravam no recreio. A menina terá sido pontapeada na zona da cabeça, o que lhe causou indisposição e vómitos. Foi assistida pela equipa do INEM dos Bombeiros Municipais de Coimbra e, devido à suspeita de pequenos traumas, foi encaminhada para o Hospital Pediátrico de Coimbra.



Ao Correio da Manhã, a diretora da escola, confirmou a agressão. "Tratou-se de uma situação que foi resolvida com os pais dos alunos com quem tenho de comunicar", disse Elvira Borges, recusando mais esclarecimentos.



A menina teve alta hospitalar durante a tarde, mas com indicação de ficar em repouso e vigilância em casa.