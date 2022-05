Os pais de 18 dos 20 alunos da turma do 3º ano da EB/JI de São Domingos, em Santarém, decidiram ficar com os seus filhos em casa, desde esta quarta-feira, em protesto contra aquilo que consideram ser a “falta de segurança em ambiente escolar”. Segundo os queixosos, as crianças são alvo de agressões quase diárias por parte de um colega da turma mais velho, muito mais forte, e com um pré-diagnóstico de doença do foro mental.









