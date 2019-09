Alunos candidatos ao Ensino Superior conhecem os resultados este domingo

Os estudantes que concorreram à primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior público vão conhecer os resultados este domingo.Os alunos vão receber uma comunicação enviada pela Direção-Geral do Ensino Superior a informar em que curso ficaram colocados.publica este domingo um suplemento gratuito de 12 páginas com as médias de entrada do último colocado em todos os pares instituição/curso e as vagas sobrantes para a 2ª fase do concurso nacional.Na segunda-feira, começam as matrículas e inscrição dos candidatos agora colocados e começa também a candidatura à 2ª fase.