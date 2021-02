Alunos carenciados de Paredes com refeições grátis

Mais de uma centena de alunos de famílias que beneficiam de Ação Social Escolar e sinalizados pelos agrupamentos de escolas de Paredes estão a receber refeições no período de confinamento. Ao todo são 115 os alunos beneficiados. Segundo a autarquia, a refeições são confeccionadas por associações locais com as quais o município mantém protocolo de colaboração. Em alguns dos casos, as instituições fazem a entrega porta a porta, ou nas moradas dos alunos que constam das rotas de serviços de apoio domiciliário já organizado, ou criando rotas específicas para este serviço. "Noutros casos, as refeições são levantadas pelas famílias diretamente nas instituições que a confecionam, ou na escola do agrupamento que se encontra destacada como escola de acolhimento", diz a autarquia em comunicado. A autarquia de Paredes afetou, ainda, duas viaturas de serviço por forma complementar o circuito das instituições locais, garantindo a entrega das refeições no concelho.

Nestas situações, e para garantir o transporte com as devidas condições de segurança, as refeições são distribuídas em embalagens descartáveis e transportadas em caixas herméticas.