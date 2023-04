O despacho com as datas de matrícula para o próximo ano letivo foi, esta segunda-feira, publicado em ‘Diário da República’. A renovação das matrículas nos anos de continuidade, como por exemplo 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos de escolaridade, é automática caso não se verifique transferência de estabelecimento de educação ou de ensino, alteração de encarregado de educação, de curso ou

de percurso formativo ou necessidade de escolher disciplinas.



O diploma indica também as datas de divulgação das listas de alunos admitidos: 3 de julho (educação pré-escolar e do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico) e 1 de agosto (restantes anos do Básico e Secundário). Os procedimentos devem, de preferência, ser realizados no Portal das Matrículas, indica o Ministério da Educação.

Alunos chamados à matrícula para o próximo ano letivo





A inscrição obriga à apresentação dos documentos de identificação do encarregado de educação e do educando; fotografia em formato digital do aluno; e números de Identificação Fiscal e de Identificação da Segurança Social de ambos.