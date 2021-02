A Escola Básica da Conceição, em Faro, está a acolher 14 alunos que têm aulas online devido aos pais serem trabalhadores essenciais. Madalena e Manuel, irmãos de 9 e 6 anos, são dois desses exemplos.





“Gosto das aulas à distância, mas preferia voltar a estar com os meus amigos” referiu Madalena ao CM. Também o irmão partilha da mesma opinião, adiantando que “sente falta de jogar à bola com os amigos no recreio da escola”.