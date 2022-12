Os alunos do 2º ano tiveram melhor desempenho nas provas de aferição de Matemática do que nas de Português. O relatório das provas de 2021/2022, divulgado esta quarta-feira pelo Ministério da Educação, revela que em Português as áreas com maiores fragilidades são a Gramática e a Oralidade, tendo diminuído a percentagem de alunos que conseguiu responder corretamente face a 2019.









