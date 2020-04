Alunos de Coimbra recebem tablets para ensino à distância

A Câmara de Coimbra disponibilizou 670 tablets e acesso móvel à internet aos alunos do primeiro ciclo que não tinham esse equipamento. A ideia foi desenvolvida após uma conversa de Manuel Machado, presidente da autarquia, com uma criança, de oito anos, que não tinha computador em casa.





Omar cruzou-se com o autarca em São Silvestre, Coimbra, onde mora com os pais e dois irmãos, na altura em que foram suspensas as aulas e quando a autarquia começou a distribuir refeições aos alunos mais carenciados. "Estava triste" por não ter escola, recorda Manuel Machado. Disse-lhe que gostaria de ter acesso à internet, o que só conseguia fazer na escola. "Foi a partir daí que se desenvolveu esta ideia de fornecer equipamentos aos alunos que não tinham essa possibilidade", refere o autarca.





O passo seguinte foi verificar quantas crianças do primeiro ciclo "estavam nessas condições" e, no arranque do terceiro período do ano letivo, a autarquia forneceu 670 tablets e 400 bandas largas de acesso móvel à internet. Ao mesmo tempo, a Câmara disponibilizou uma plataforma de ensino à distância acessível aos 3800 alunos dos seis agrupamentos de escolas do concelho.





"É um sistema muito simples de operar e que vai permitir que os quase quatro mil alunos do primeiro ciclo do ensino básico tenham igualdade de oportunidades", refere o autarca.





Para Isabel Veiga Simão, presidente do agrupamento de escolas Coimbra Oeste, a vantagem é ser "dirigida a alunos entre os seis e os 10 anos" e permitir que "não tenham de criar uma conta de correio eletrónico ou fazer downloads". Basta aceder através do link na página da Câmara de Coimbra, "ficando assim mais protegidos".