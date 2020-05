Alunos de cursos profissionais vão realizar exames regionais de acesso ao ensino superior

Os estudantes do ensino profissional que quiserem utilizar a nova via de acesso ao Ensino Superior criada pelo Governo este ano vão ter de realizar exames regionais no instituto politécnico mais próximo da sua área de residência.Se tiverem nota positiva no exame podem concorrer a três cursos em todos os politécnicos da região a que pertencem: Norte, Centro ou Sul. A iniciativa é do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), que criou consórcios em cada uma das regiões do País." O objetivo foi permitir que os estudantes não sejam obrigados a realizar provas em cada uma das instituições a que concorrem. Haverá um exame por cada área científica, que vale entre 20 a 30% da nota de ingresso e em que é preciso ter positiva", explicou aoPedro Dominguinhos, presidente do CCISP.No próximo ano letivo já deverá haver prova a nível nacional. Estes alunos do ensino profissional, e também dos cursos artísticos e de aprendizagem, acedem ao Superior através de concursos especiais, cujo número de vagas será definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.Além dos institutos politécnicos, também a Universidade do Algarve terá oferta para estes estudantes. As aulas do profissional terminam em julho e estes exames realizam-se no próximo mês de setembro.Para aceder ao Superior, os alunos do ensino profissional eram até agora obrigados a realizar exames do ensino geral, para o qual não tinham sido preparados. Apenas cerca de 10% dos estudantes que concluíam o profissional concorria."Num universo de mais de 20 mil alunos, só 2500 a 3000 concorriam. Este novo regime não obriga a fazer exame a disciplinas que não se aprendeu. A expectativa é haver mais gente a concorrer, mas isso vai depender do número de vagas", afirmou Pedro Dominguinhos.