Alunos de enfermagem em ensino clínico vão ser prioritários na vacinação Covid-19

Os estudantes de enfermagem em ensino clínico vão ser prioritários na vacinação contra a covid-19, por estarem expostos aos mesmos riscos dos restantes profissionais de Saúde, anunciou hoje a Ordem dos Enfermeiros (OE).

"Os estudantes de Enfermagem em ensino clínico vão ser, finalmente, incluídos nos grupos prioritários da vacinação contra a covid-19, por estarem expostos aos mesmos riscos dos restantes profissionais de Saúde, como tem vindo a ser reiteradamente defendido pela OE", refere a Ordem em comunicado.

A OE adianta que a garantia lhe foi pelo novo coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, Henrique Gouveia e Melo, que se reuniu com a bastonária, Ana Rita Cavaco, e o vice-presidente, Luís Barreira.

Na mesma reunião, ficou decidido que vai competir à OE a responsabilidade de reunir informação sobre os enfermeiros que ainda não foram vacinados, designadamente do setor privado e profissionais liberais, adianta.

Relativamente aos estudantes que estão no Serviço Nacional de Saúde, a OE adianta que, "uma vez que, até à data, a vacinação de enfermeiros dos cuidados de saúde primários vacinados é residual, está marcada nova reunião para hoje".

Estas questões levaram a OE a escrever à ministra da Saúde, Marta Temido, e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Quanto à vacinação nas farmácias, a OE voltou a defender que qualquer profissional que não seja enfermeiro ou médico deve ser afastado do processo de vacinação. Sobre esta questão, o coordenador da 'task force' garantiu que nunca irá ultrapassar as normas técnicas da DGS, sublinha.

A OE refere que "manifestou toda a sua disponibilidade para colaborar com a 'task force' para o Plano de Vacinação, fazendo votos de que esta mudança na coordenação corresponda também a uma mudança no decurso do processo, até aqui pautado por falhas e abusos que a OE espera que não se repetirão".

A covid-19 já matou em Portugal 15.321 pessoas dos 785.756 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.