Alunos de Faro recebem vales de Natal para gastar no comércio local

A Câmara de Faro vai oferecer vales a 4400 alunos do Pré-Escolar e do ensino Primário de todos os agrupamentos de escolas deste concelho, incluindo os estabelecimentos privado e solidário: cada criança vai receber um voucher no valor de 15 euros para adquirir uma prenda no comércio local.Segundo o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, trata-se de “mais uma forma de ajudar as famílias e o comércio local”. Ainda no âmbito dos apoios direcionados aos estudantes locais vão também ser entregues quase cinco mil exemplares do livro ‘As Aventuras dos Farrobinhas’.