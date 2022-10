Os resultados dos alunos portugueses no Ensino Secundário (10º ao 12º ano) variam muito consoante a região, revela um estudo da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). Os piores resultados, no ano letivo 2020/2021, foram registados na Área Metropolitana de Lisboa, onde apenas 69% dos estudantes dos cursos científico-humanísticos concluíram o Secundário em três anos. No Algarve e no Alentejo, esta percentagem sobe para os 73%, mas é no Norte (81%) e no Centro (78%) que os estudantes se saem melhor.









Todas as regiões melhoraram muito nos anos da pandemia, com o fim dos exames para conclusão do Secundário. A melhoria em 2020/2021 foi mais notória no Algarve, que subiu oito pontos percentuais face ao ano letivo anterior, e Norte e Centro (ambos com +7 p.p.). Nos cursos profissionais, as regiões Norte e Centro também são as que se saem melhor.

O estudo da DGEEC, divulgado pelo Ministério da Educação, revela também, sem surpresa, que os estudantes do ensino privado registam uma performance superior aos do ensino público. Nos colégios particulares, 89% dos alunos completam o Ensino Secundário no tempo esperado de três anos, enquanto nas escolas estatais a percentagem de alunos sem chumbos é de 74%. Nos cursos profissionais, a escola pública, com 67% de alunos sem chumbos, está também abaixo dos 73% do privado. Uma diferença que é explicada pela maior diversidade dos alunos da escola pública, onde todos têm lugar, independentemente da origem social.

Também sem surpresa, as raparigas obtêm melhores performances, com 79% das alunas de cursos científico-humanísticos a concluírem o Secundário em 3 anos, face a 72% entre os rapazes. Nos cursos profissionais, a diferença é maior: 75% para o sexo feminino e 66% para o masculino.

Ciências melhor



Os alunos dos cursos de Ciências e Tecnologia do Secundário foram os que tiveram, em 2020/2021, a maior percentagem sem chumbos (79%), seguidos dos de Ciências Socioeconómicas (74%), Línguas e Humanidades (72%) e Artes Visuais (66%) .





Ação social pior



A maior percentagem de alunos que completa o Secundário em três anos são estudantes sem ação social escolar, com 77%, enquanto entre os alunos do escalão A a percentagem é de 63%, no escalão B de 72% e no escalão C de 69%.