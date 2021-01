Alunos de Medicina em Coimbra sem distanciamento

A realização de exames presenciais dos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) está a ser criticada pelos estudantes, por não terem condições de segurança e distanciamento .Os alunos têm divulgado e partilhado imagens nas redes sociais a criticar a falta de distanciamento. "O problema é no Polo III, onde as salas têm um único acesso e, por isso, concentram-se ali mais de 250 alunos a aguardar chamada para o exame", conta Laurindo Dias, estudante do 5º Ano da FMUC. "Estivemos 12 meses com ensino digital e à distância por causa do risco de contágio e agora colocam-nos às centenas fechados durante uma hora e meia", contesta o aluno, que revela ainda a sua preocupação pela "falta de planeamento e informação em relação às aulas presenciais em contexto hospitalar".Carlos Robalo Cordeiro, diretor da FMUC, reconhece que "isto não pode acontecer. Foi um caso pontual e vamos tentar corrigir", disse o diretor, lembrando que muitos dos exames estão a ser feitos em pavilhões e no estádio Universitário, "para garantir o distanciamento". Quanto ao segundo trimestre, "aguardamos pelas indicações do ministério e da DGS".