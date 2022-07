Alunos de mérito são recebidos pelo Presidente da República e por Cavaco Silva

40 alunos de mérito serão recebidos no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo ex-presidente Cavaco Silva, no âmbito da celebração dos 15 anos da EPIS - Empresários Pela Inclusão Social, que acompanhou os estudantes durante o último ano letivo."Educar para a Paz" dá o mote ao Boot Camp EPIS 2022, que se realiza de 4 a 8 de julho. Durante o evento - que vai reunir mais de 300 participantes, diretores, professores, voluntários e famílias - os alunos reconhecidos pelo seu mérito académico poderão participar de sessões organizadas por empresas parceiras.Leonor Beleza, presidente da direção da EPIS, afirma que "o Boot Camp EPIS permite a estes jovens uma experiência intensa em torno dos valores orientadores da nossa missão" e que, durante uma semana, vão ter "a oportunidade de partilhar temas que os orientarão para escolhas e ações informadas e livres no seu futuro de cidadãos e profissionais".O Boot Camp EPIS foi lançado em 2011 e conta, até hoje, com a participação de mais de 600 alunos de todo o país.