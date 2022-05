Alunos de todo o país formam cordão humano nas praias de Gaia, Oeiras e Setúbal

Milhares de alunos de todo o País formaram esta quinta-feira cordões humanos, no âmbito da iniciativa ‘Corrente do Oceano’, que antecede o Dia Europeu do Mar, que se assinala na sexta-feira.

Ação encheu os areais nos concelho de Vila Nova de Gaia, Oeiras e Setúbal.

A Escola Azul é uma iniciativa do Ministério da Economia e do Mar e envolve 321 estabelecimentos de ensino que trabalham temas ligados ao mar.

A organização "pretende levar as questões do Oceano para fora das salas de aula, incentivando os jovens para uma postura de cidadania ativa e participativa"

Esta mensagem ganha relevo num ano em que se realiza a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, no final de junho, em Lisboa.