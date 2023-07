Alunos do 9.º ano pioram a Matemática e melhoram a Português

Os alunos do 9.º ano obtiveram este ano melhores resultados nas provas nacionais de Português, mas pioraram os seus desempenhos no exame de Matemática, quando comparados com os colegas que os realizaram no ano passado.

A Português, a média das classificações da 1.ª fase das provas finais de ciclo realizadas este ano foi de 61%, enquanto no ano passado tinha sido de 55%, segundo os dados disponibilizados esta terça-feira pelo Júri Nacional de Exames.

Já a Matemática, registou-se uma ligeira descida da média nacional, que passou de 45% para 43%, ambas médias negativas.