Alunos do Ensino Superior sem direito a bolsa se viverem com tios ou avós

Há estudantes do Ensino Superior a perder bolsas e até a devolver dinheiro já anteriormente recebido, devido à inclusão da palavra "ou" no artigo de regulamentação de atribuição de apoios, explica o presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC), avança o Jornal de Notícias.



A alteração implícita, por exemplo, para quem viva em casa de avós ou tios e os rendimentos destes familiares sejam somados ao agregado, os alunos vão ser excluídos do apoio. É o caso de uma aluna que entrou este ano na Universidade de Coimbra com bolsa automática, isto é, bolsas renovadas aos bolseiros e atribuídas aos alunos que eram beneficiários no secundário, e que recebeu há alguns dias a informação que terá que devolver a totalidade do dinheiro recebido.





Renato Daniel, presidente da ACC, refere ao JN que a estudante, vive em casa com a mãe e a irmã, após os pais se divorciarem, "num anexo na casa dos avós e perdeu a bolsa porque os rendimentos dos avós foram incluídos nos do agregado familiar".De acordo com os dados da Direção-Geral do Ensino Superior, até 22 de janeiro, a principal causa do indeferimento das bolsas era o rendimento do agregado familiar.