Alunos do ISCSP fazem abaixo-assinado contra a vinda do professor Passos Coelho

Contratação do ex-líder do PSD é descrita como uma "afronta à transparência e à meritocracia" da faculdade lisboeta.

16:24

Um grupo de alunos universitários pôs a circular um abaixo-assinado contra a contratação de Passos Coelho para professor de mestrados e doutoramentos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), revelou ao Jornal de Negócios um dos promotores do grupo de alunos do regime diurno e pós-laboral que é responsável pela iniciativa.

No abaixo-assinado, os alunos do ISCSP ("iscspianos") defendem que a contratação do ex-primeiro-ministro "na qualidade de professor convidado catedrático" configura "a materialização de uma afronta à transparência e à meritocracia" da faculdade, "prejudicando os estudantes, o restante corpo docente e, em última instância, até a própria instituição de ensino".



No documento, a que o Negócios teve acesso, os estudantes reconhecem "a vasta experiência prática do doutor Passos Coelho", contudo consideram que "a sua capacidade para leccionar aulas a discentes com um grau académico superior ao seu é altamente questionável".



Este grupo de alunos sustenta não ser "plausível" que alguém que "nunca leccionou, nunca preparou uma tese na sua vida, nunca trabalhou em investigação e nunca teve um percurso académico minimamente relevante seja capaz de preparar alunos de mestrado e doutoramento".



Depois de ter sido noticiado que Passos Coelho vai leccionar em três universidade, soube-se que Pasos vai dar aulas de Administração Pública, no ISCSP, da Universidade de Lisboa.



Em reunião realizada na semana passada, o Conselho Científico do ISCSP aprovou a proposta da direcção da faculdade para que Passos seja professor de alunos de mestrados e doutoramentos em Administração Pública na categoria de professor convidado catedrático. Ficando Passos com uma espécie de equiparação salarial à de professor catedrático (topo da carreira no ensino universitário), embora ajustada à carga horária que o antigo chefe de Governo terá na instituição.

Para os promotores do abaixo-assinado, "o salário obsceno do novo docente (tendo em conta a sua formação académica), equiparado ao de um professor catedrático, é uma ofensa grave à meritocracia inerente ao percurso académico normal de um docente universitário".



Estes alunos sinalizam ainda o que pode ser visto como "cartelização política" dada a proximidade entre Passos Coelho e o actual presidente da instituição, Manuel Meirinho, eleito deputado como independente nas listas do PSD em 2011.



O objectivo deste abaixo-assinado passa por recolher as assinaturas necessárias à sua apresentação em assembleia-geral de alunos e, se o mesmo merecer votação favorável, "ser apresentado em conselho de escola à presidência do ISCSP, exigindo-se respostas rápidas e concretas".