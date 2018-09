Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos do Porto desperdiçam comida durante almoços escolares

Estudo foi realizado pela Escola Superior de Biotecnologia durante o ano letivo 2017/2018.

17:16

Os alunos do Porto "continuam a desperdiçar" comida nos almoços escolares, conclui um estudo realizado pela Escola Superior de Biotecnologia durante o ano letivo 2017/2018 e esta segunda-feira divulgado durante um seminário promovido pela Ordem dos Nutricionistas.



"Concluímos que durante o almoço, são desperdiçadas cerca de 47 gramas de sopa e 57 gramas do prato principal, por aluno", assinalou Margarida Liz, docente da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto que apresentou hoje o estudo no Porto.



Segundo Margarida Liz, apesar de existir "um maior cuidado e preocupação dos docentes e não docentes" nas escolas da cidade do Porto, ainda se mantém dúvidas quanto ao equilíbrio das refeições.



A falta de variedade, a pouca confeção de refeições de peixe, a utilização de 'peixe gordo' e a ausência de legumes e ovos foram alguns dos aspetos que a docente destacou, afirmando que "existiram melhorias" que "foram significativas".



Durante seminário, que decorre hoje no Porto, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, afirmou à Lusa que o desperdício alimentar "é uma questão de grande relevo", isto porque os alimentos mais desaproveitados são a sopa e a fruta.



Desta forma, Margarida Liz, considerou que, para além de "uma modificação do ambiente alimentar", é também "necessária uma capacitação dos alunos e dos agentes educativos" para que "exista uma melhoria" relativamente à alimentação escolar.