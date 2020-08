Alunos e pais chumbam ensino online

Os 537 pais de alunos do 1º ciclo que responderam a um questionário ‘online’ deram uma nota de 5,8 numa escala de 0 a 10. Quase 70% dos pais identificaram dificuldades de concentração nas aulas em videoconferência, bem como em trabalhar de forma autónoma com plataformas digitais.



Apenas 25% dos alunos e 30% dos pais ficaram satisfeitos com o ensino à distância no último 3º período letivo, revela um inquérito da associação de defesa do consumidor - Deco.Os 537 pais de alunos do 1º ciclo que responderam a um questionário ‘online’ deram uma nota de 5,8 numa escala de 0 a 10. Quase 70% dos pais identificaram dificuldades de concentração nas aulas em videoconferência, bem como em trabalhar de forma autónoma com plataformas digitais.

Não espanta por isso que 72% dos pais tenha admitido que os filhos precisaram de ajuda para esclarecer dúvidas, enquanto 58% diz que o estudo em casa foi mais difícil para as crianças. Já segundo 40% dos pais, as tarefas propostas pelos professores foram em maior quantidade em comparação com o habitual, mas apenas metade dos alunos conseguiu fazê-las sozinho.





Pormenores

Aulas com boa avaliação



Os vídeos gravados pelo professor, as aulas por videoconferência e as aulas na RTP Memória foram os aspetos positivos mais referidos no inquérito.





Aspetos mais negativos



Os aspetos que mereceram avaliação mais negativa foram o apoio às crianças com necessidades especiais, as tarefas propostas e aulas online com outros docentes além do titular.







"Tudo foi novidade para o nosso sistema de ensino”









Os resultados do inquérito da Deco não surpreenderam a Confederação Nacional Independente de Pais (CNIPE). “Não me surpreende esta avaliação negativa porque tudo isto foi novidade para o nosso sistema de ensino e para professores, pais e alunos. Esperemos que a aprendizagem conseguida seja aproveitada já no próximo ano letivo”, afirmou aoRui Martins, presidente da CNIPE, frisando que confia na Direção-Geral da Saúde. “Cabe às escolas seguir as indicações”, disse.