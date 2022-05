Um mar de gente encheu esta terça-feira de cor e alegria as ruas da cidade do Porto. Foi o regresso, após dois anos de interregno, devido à pandemia, do Cortejo Académico da Invicta. É um dos pontos altos da Queima das Fitas, que assinala 100 anos. O ponto de encontro para a grande festa dos finalistas (a que se juntaram muitos de 2020 e 2021, que não tiveram desfile, e caloiros), foi na Praça da República, com o Cortejo a arrancar na Rua de Camões, descendo até à Praça General Humberto Delgado no cimo da Avenida dos Aliados, num percurso com 43 carros alegóricos, com frases alusivas aos cursos e à situação económica (críticas à subida dos preços dos combustíveis), e milhares de estudantes, desfilando de cartola e bengala com as cores da academia.









