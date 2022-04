As crianças que ingressaram em 2020 no 1º ano do ensino básico, com 6 anos feitos entre janeiro e agosto (nascidos em 2014), tendem a obter média de desempenho a Português superior, quer em relação aos alunos nascidos entre setembro e dezembro de 2014 (entraram com 5 anos), quer em relação aos alunos nascidos em 2013 (entraram com 6 ou 7 anos).Esta é uma das conclusões do relatório ‘A ação estratégica das escolas portuguesas no desenvolvimento pessoal, social e comunitário dos alunos durante a pandemia de Covid-19’, que analisou os Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário concebidos e implementados pelas escolas em 2020 e 2021, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar.Segundo o relatório, “é possível admitir que a ação conjugada de reforço das escolas de medidas de desenvolvimento de competências de leitura, escrita e comunicação com as de estímulo à inteligência socioemocional, envolvimento familiar e envolvimento comunitário tenham tido algum impacto nos resultados”.