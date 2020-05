Alunos organizados em grupos e intervalos desencontrados. Veja aqui as medidas da DGS para as escolas

A DGS já lançou esta quinta-feira o manual de prevenção do contágio por covid-19 nas escolas. Algumas das medidas passam por horários desfasados, intervalos desencontrados e alunos divididos por grupos.Quanto à reorganização do espaço escolar, os alunos vão organizados por grupos - que devem permanecer os mesmos ao longo de todo o período que estiverem na escola - e não deverão estar em contacto com outros grupos de alunos seja em que circuntância for.A cada grupo será atribuída uma zona da escola e serão definidos circuitos de entrada e saída do espaço de modo a reduzir o máximo possível o contacto.A sala de aula também deve ser usada sempre pelo mesmo grupo em função da dimensão e características da escola.Espaços não necessários à atividade letiva deverão ainda ser encerrados, como por exemplo bares, espaços de convívio ou salas de apoio.A gestão dos funcionários deve ainda garantir que em caso de doença ou necessidade de isolamento, a escola continue a funcionar.O espaço escolar deve também garantir a informação sobre a doença nos vários espaços, sabão líquido e água, dispensadores de solução à base de álcool com concentração de 70% (um por sala e em locais estratégicos como por exemplo no início da fila dos refeitórios), contentores próprios para o lixo e manter todas as áreas o mais arejadas possível.As salas de aula devem ainda estar organizadas de modo a garantir a distância social necessária.