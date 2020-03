Alunos passam dia nas praias da Linha de Cascais apesar dos avisos sobre coronavírus

O encerramento de várias escolas e faculdades, na Grande Lisboa, devido ao risco de contágio do vírus Covid-19, e o dia de calor, com temperaturas de 27ºC, levaram ontem milhares de estudantes para as praias da Linha de Cascais.Os jovens, a quem foi recomendada quarentena, passaram a tarde ao sol. A romaria foi de tal ordem que a Autoridade Marítima emitiu um alerta "para a não ida a banhos"."Nesta época do ano é um mar de inverno" e os areais, na maioria não vigiados, estão alterados devido "à ondulação forte"