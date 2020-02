Alunos portugueses regressam da China por não terem aulas devido ao coronavírus

Vinte e quatro estudantes da licenciatura em Tradução e Interpretação Português-Chinês/Chinês-Português do Politécnico de Leiria, que estavam em Pequim e Macau, já regressaram a Portugal.Segundo Rui Pedrosa, presidente do politécnico, no âmbito desta licenciatura os alunos "passam obrigatoriamente um ano em Macau e um ano em Pequim", mas devido ao "adiamento por tempo indeterminado do início do segundo semestre" decidiram regressar a Portugal, com apoio do politécnico e da embaixada de Portugal em Pequim.Houve 21 estudantes que chegaram na segunda-feira de Pequim e outros três que já tinham vindo de Macau. Estes últimos "foram sujeitos a um rastreio antes de virem para Portugal", afirmou Pedrosa, garantindo que "o Politécnico de Leiria recebeu os estudantes no aeroporto e está a seguir todas as recomendações das autoridades locais de saúde".A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse aoque os alunos "foram submetidos ao que está no protocolo da Organização Mundial de Saúde que é receber um folheto de aconselhamento sobre o que fazer". O número de novos casos na província de Hubei esta terça-feira foi de 1638, o mais baixo desde o início do surto. O número de mortos subiu para 1115 e há mais de 44 mil infetados. A OMS afirmou ser cedo para prever o fim do surto.