Os alunos vão ser pela primeira vez abrangidos pelos testes em massa. Uma informação enviada às escolas pelo Ministério da Educação (ME) revela que todos os alunos, professores e funcionários do Ensino Secundário, cerca de 450 mil pessoas, vão ser testadas entre segunda e sexta-feira, no regresso das aulas presenciais. O rastreio vai também abranger pessoal docente e não docente dos 2º e 3º ciclos, mas apenas nos 19 concelhos com mais de 120 casos por 100 000 habitantes.









“Todos os vacinados serão igualmente testados”, afirma o ME na comunicação enviada aos diretores, na qual apela a que sejam evitados ajuntamentos e mantidas todas as aulas previstas. Os diretores terão de obter autorização dos encarregados de educação para a realização do rastreio. “As escolas deverão garantir que todo aquele que se apresente para testagem tem o seu consentimento devidamente formalizado”, refere o documento enviado pelo ME, sublinhando que o aval dos pais “pode estar apenas em formato digital”.

“A atitude é muito diferente da do ano passado. Não tínhamos nada e agora temos tudo: vacinas, testes”, afirma Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, considerando que o regresso às aulas presenciais também no Ensino Secundário “continua a envolver algum risco, mas agora mais calculado”.

Turma e vários professores em isolamento



Uma turma e alguns professores da Escola Secundária Abel Salazar, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, estão em isolamento, após a confirmação de um caso de Covid-19. A escola não está fechada. Quem contactou com o funcionário cumprirá quarentena. O concelho regista “baixa incidência”, indica fonte da Unidade Local e Saúde.