Alunos sem escola e pão entregue pelos bombeiros: Aldeia de Foros do Mocho permanece isolada após temporal

Ponte de Foros do Mocho, uma aldeia em Montargil, no distrito de Portalegre, está totalmente isolada desde a manhã desta terça-feira depois de parte da infraestrutura da ponte que conecta a aldeia com outras localidades ter sido destruída pela chuva intensa. A passagem foi interdita por volta das 11h00 de terça.Todos os acessos secundários, de terra batida, estão também submersos pela água e uma patrulha da GNR impede os moradores de atravessar a ponte para prevenir mais estragos.A aldeia, com perto de 100 habitantes, não tem supermercado ou outros serviços mínimos. Segundo o Comando da GNR de Portalegre, a ponte será reaberta quando o nível de água baixar novamente, mas "os militares permitem que viaturas de emergência passem, caso seja necessário", explica. "Hoje de manhã [quarta-feira] os bombeiros atravessaram a pé a ponte para entregar o pão", conta Cristina Nunes, moradora da aldeia, aoCristina diz que ainda não há relatos de falta de mantimentos, mas se a situação persistir, poderá acontecer."Há seis crianças que não foram à escola. Não há alternativa", conta aoA Proteção Civil e o presidente da Câmara estão no local, mas Cristina afirma que não conseguem ter acesso a nenhuma informação porque "estão todos do outro lado da ponte".