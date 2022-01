Os horários colocados a concurso na plataforma de contratação de escola do Ministério da Educação aumentaram quase 200% nas últimas semanas. Os alunos sem professor a pelo menos uma disciplina subiram de 10 mil para 25 mil em relação ao final do 1º período. Os cálculos da Fenprof indicam sobretudo uma subida no pedido de horários temporários, o que revela que houve mais docentes a meter baixa.