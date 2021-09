Alunos sem todos os manuais escolares no regresso às aulas por atrasos nas editoras

Os alunos regressam esta semana às aulas, mas muitos ainda não têm todos os manuais escolares devido a atrasos no envio dos livros por parte das editoras que, segundo as livrarias, chegam a ultrapassar as duas semanas.

A situação foi denunciada por livrarias que relataram atrasos superiores a duas semanas e consideraram "impossível" que os alunos tenham nas mãos todos os manuais necessários até sexta-feira, último dia do prazo para o arranque oficial do ano letivo.

"As últimas encomendas que fizemos com a Porto Editora e com a Leya foram no dia 06 de setembro e até agora não chegaram", contou à Lusa Ricardo Ventura, responsável por duas papelarias na zona de Lisboa.