Alunos suspendem Boaventura do 'Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia'

O Núcleo de Alunos de Sociologia do Porto anunciou que, por "motivos de segurança", o diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos, não vai encerrar, sábado, o "Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia, no Porto 2023".Os estudantes admitem que a presença do sociólogo poderia "desvirtuar a tranquilidade necessária para a organização e fruição do evento".Recorde-se que Boaventura de Sousa Santos foi denunciado por ter alegadamente assediado sexualmente várias investigadoras na instituição.A conferência de sábado ficará a cargo de João Teixeira Lopes.