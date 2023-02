Alunos vão ter que realizar três exames para concluir ensino secundário

O ministro da Educação, João Costa, referiu esta segunda-feira, em conferência de Imprensa em conjunto com a ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, que os alunos vão ter mesmo que realizar três exames nacionais no fim do secundário, recuando na decisão de acabar com as provas.A informação surge depois de João Costa ter avançado que os exames seriam obrigatórios apenas para os alunos que desejavam candidatar-se ao ensino superior.Um dos exames será obrigatoriamente o de português. As provas vão ter um peso de 25% na classificação final.