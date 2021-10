Alvito e Cuba são os dois concelhos do país em risco extremo de infeção por Covid-19

Portugal tem esta sexta-feira dois concelhos em risco extremo de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, Alvito e Cuba, mais um em relação à semana anterior, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado.

O risco extremo de infeção verifica-se quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes.

No boletim da passada sexta-feira, dia em que são comunicados os valores dos concelhos, Alcoutim era o único nessa lista, tendo saído entretanto. O novo relatório das autoridades revela que está agora neste patamar o concelho de Alvito com 2.391 casos e Cuba com 968 casos.