Amazon facilita acesso a portugueses ao dizer "adeus" ao espanhol

A Amazon está diferente. Disse 'adeus' ao espanhol, que mantinha e a que os portugueses estavam habituados, e disse 'olá' ao português.O site de compras para consumidores portugueses adaptou-se e traduziu os seus conteúdeos para português. "Bem-vindo à Amazon em português" assim se lê no site agora renovado.Mas não, a empresa não trasnferiu os seus escritórios da capital espanhola Madrid para Portugal, fez antes uma adaptação do seu conteúdo podendo chegar aos portugueses mais facilmente."Vamos traduzir as informações mais importantes para a sua navegação, compras e comunicações. As nossas traduções são fornecidas para a sua comodidade. A versão em espanhol de Amazon.es, incluindo as nossas Condições de utilização, é a versão definitiva", esclarece a empresa.Apesar da mudança, há funcionalidades que não funcionam em português. "Algumas funcionalidades ou comunicações do website poderão não estar disponíveis no seu idioma preferido", pode ler-se.O site renovado não deixa de lado o que é icónico em Portugal e recebe os internautas com um mural com a Torre de Belém, os Clérigos e a Ponte Vasco da Gama.