"Ambiciosa" e "à altura do desafio": António Costa sobre proposta da União Europeia

António Costa elogiou a proposta que foi esta quarta-feira apresentada pela presidente da Comissão Europeia para o fundo de recuperação, considerando que abrem "a porta ao reencontro do Projeto europeu com os Europeus".

O primeiro-ministro classifica de "ambiciosa" a proposta para o Fundo de Recuperação que será dotado de 750 mil milhões de euros, bem como o orçamento comunitário, que ao contrário do que estava previsto, vai ser reforçado.



Apesar das palavras elogiosas, António Costa diz que ainda vai analisar a chave de repartição da Política de Coesão e do Desenvolvimento rural entre os diferentes Estados-membros .E deixa um recado a todos os líderes europeus, que têm ainda de aprovar a proposta de Bruxelas para o fundo de recuperação: "Cabe agora ao Conselho não frustrar esta esperança", escreveu.



A posição do primeiro-ministro foi transmitida através de uma série de mensagens no twitter, em português, inglês e francês.