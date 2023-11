Os movimentos contra a instalação de centrais fotovoltaicas no concelho de Santiago do Cacém pediram esta segunda-feira a suspensão dos projetos. Anunciaram ainda que vão constituir-se assistentes no processo de inquérito que investiga negócios relacionados com a exploração de lítio em Montalegre e Boticas e um projeto de hidrogénio verde e outro da construção de um centro de dados em Sines.“Estes dois últimos projetos são altamente consumidores de energia. São necessários hectares de painéis fotovoltaicos”, dizem os ambientalistas.