Ambientalistas contra aprovação de eco-hotel

Três associações de defesa do ambiente - a Zero, a Sociedade Portuguesa de Ecologia e a Liga para a Proteção da Natureza - acusam as autoridades ambientais de "complacência" ao aprovarem a construção do empreendimento turístico eco-hotel Etosoto, no Cabo Espichel, Sesimbra.A decisão, denunciam, representa "uma flagrante violação da gestão correta" à valorização da Zona Especial de Conservação Arrábida/Espichel.Os ambientalistas afirmam que "a aprovação de projetos imobiliários e turísticos na Rede Natura 2000, na proximidade da zona costeira e com afetação direta de habitats sensíveis demonstram uma total permissividade dos poderes públicos" face à degradação dos valores naturais.Questionam ainda "a força política" do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo dada a constante aprovação de "polémicos projetos [...] com afetação direta de habitats sensíveis".A consulta pública do Relatório de Conformidade Ambiental do projeto terminou na sexta-feira. Em fevereiro, recebeu Declaração de Impacto Ambiental Favorável Condicionada.hectares é o espaço ocupado pelo eco-hotel Etosoto Cabo Espichel, onde serão construídas 58 unidades de alojamento.Ambientalistas dizem que a avaliação de impacto ambiental se tornou "via verde para a eliminação de constrangimentos" de ordenamento do território.O acréscimo da pressão humana sobre os habitats e o aumento das perturbações humanas associadas ao lazer, trânsito no Litoral e atividades desportivas são fatores identificados pelas entidades como ameaças e que "não podem, nem devem, ser omitidos e tolerados".Outras das ameaças identificadas são o "potencial impacto na avifauna, a "instalação de projeto agrícola com rega em zona de forte exposição solar" e a "instalação de piscinas quando se deveria privilegiar a redução do consumo de água", bem como o risco de incêndio.