Uma acusação que o Governo recusa. O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, garante que “não está excluída à partida qualquer ligação ferroviária ao Montijo, ao contrário do que está a ser assumido” pelos ambientalistas.



A exclusão de uma ligação por comboio ao novo aeroporto de Lisboa motiva críticas de oito organizações ambientalistas, que acusam o Governo de impedir uma avaliação ambiental estratégica “séria e verdadeira”.Uma acusação que o Governo recusa. O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, garante que “não está excluída à partida qualquer ligação ferroviária ao Montijo, ao contrário do que está a ser assumido” pelos ambientalistas.





Leia também Governo garante que avaliação ambiental ao novo aeroporto "respeitará todas as regras legais" O Governo recusa, contudo, voltar a discutir um “número indefinido” de soluções. Uma decisão contestada pelas associações ambientalistas, que apontam que o estudo, para o qual o Instituto da Mobilidade e Transportes lançou concurso público, destina-se a “comparar apenas três soluções, o que inquina o processo e lhe retira o caráter” de avaliação ambiental estratégica.

Duas das três soluções referem-se ao aeroporto no Montijo. A terceira prevê a construção no Campo de Tiro de Alcochete. As oito entidades (ZERO, ANP/WWF, FAPAS, Geota, LPN, Quercus, SPEA e SPECO)afirmam que o executivo não tem “visão estratégica” ao não optar por uma ligação ferroviária ao projeto, referindo que “a ferrovia ganha preponderância na Europa” e que a solução do aeroporto no Montijo, “ao qual o comboio nunca poderá chegar, é um anacronismo”.



Recorde-se que a ligação ferroviária ao Montijo a partir do Pinhal Novo, com 15 quilómetros, foi encerrada em 1989, dando lugar a uma ciclovia.