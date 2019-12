Ambientalistas pedem fim do transporte privado

A Plataforma Salvar o Clima, que junta várias associações ambientalistas portuguesas - são esperados 200 ativistas da organização na Cimeira do Clima, que hoje começa em Madrid - defende "a remodelação total dos transportes públicos, porque num mundo neutro, o transporte privado tem de desaparecer", num manifesto.A plataforma, que na Operação Madrid inclui membros do Bloco de Esquerda, PAN, Zero, Oikos e Climáximo, quer ainda o fim da "pecuária extensiva e insustentável".O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou ontem, em Madrid, ao aumento da "vontade política" dos líderes mundiais na luta contras as alterações climáticas, como pede a comunidade científica.Nesta 25ª reunião da ONU sobre o clima (COP25), o objetivo é chegar a um acordo de modo a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa que, na última década, aumentaram 20%. A ONU pretende que baixem 7,6% ao ano entre 2020 e 2030, a fim de que a temperatura que não ultrapasse 1,5 graus face à era pré-industrial.O primeiro-ministro, António Costa, que marca presença na cimeira, salientou que Portugal "foi o primeiro a assumir o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050".O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, enviou uma carta de boas-vindas, escrita em inglês e sem versão em português, a Greta Thunberg, que chega amanhã a Lisboa.A COP25 terá uma assistência superior a 25 mil pessoas. Estão acreditados 1 500 jornalistas. Custa 50 milhões de euros.Apesar da chuva que caiu, as bacias hidrográficas a sul do Tejo tiveram uma redução do volume de água armazenado em novembro, revelou o ministro do Ambiente, Matos Fernandes. A exceção é o Sado, devido a transferências do Alqueva. A Norte houve recuperação em oito bacias.As centrais a carvão de Sines e Pego são as principais emissoras de dióxido de carbono em Portugal, produzindo 15% do total, revelou a associação ambientalista Zero. O 3º lugar é da refinaria de Sines. A produção de cimento em Alhandra, Souselas e Outão seguem-se na tabela.