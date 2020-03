Ambiente chumba terminal de contentores no Barreiro

O Governo anunciou ontem que a construção do terminal de contentores do Barreiro, um projeto de 600 milhões de euros, "não avançará", devido à Declaração de Impacte Ambiental desfavorável emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).O chumbo da Declaração de Impacte Ambiental referente ao projeto, previsto para os terrenos industriais da Baía do Tejo, data de dezembro de 2019 e refere que a obra traria "impactes hidromorfológicos significativos resultantes dos elevados sedimentos a dragar, quer em fase de construção (de 23 a 25 milhões de metros cúbicos de areias), quer em fase de manutenção (de 1,3 a 2,4 milhões de metros cúbicos)".De acordo com a APA, também seria dragado um "elevado volume (485 mil metros cúbicos) de sedimentos de classe 4", que se encontram contaminados e são o segundo tipo mais grave. Estes sedimentos iriam causar "impactes muito significativos sobre a qualidade da água e os sistemas ecológicos, com a alteração do estado da massa de água", o que poderia afetar até "os usos da água, nomeadamente a atividade piscatória, a apanha de bivalves e a atividade balnear, com potencial risco para a saúde humana".Em reação, a autarquia do Barreiro, que no prazo de consulta pública tinha-se pronunciado favorável ao projeto devido ao desenvolvimento que poderia trazer à região (alertando contudo para as condicionantes, sobretudo ambientais e de acessibilidades), afirmou que é preciso "fechar a porta" ao terminal de contentores, pois os impactos são "de tal forma grandes que inviabilizam o projeto"."Temos de fechar esta porta, este desejo e pensar no futuro do Barreiro com outros projetos", afirmou à Lusa Rui Braga, vereador do Planeamento e Gestão Territorial, reconhecendo que o terminal "era um projeto indutor de criação de emprego".O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou que os terrenos onde estava prevista a construção do terminal de contentores são "solos que têm uma capacidade de contaminação grande" e que, por isso, "é mesmo bom que estejam parados e que ali não se faça obra alguma, para evitar qualquer tipo de contaminação". Com a obra, explicou, não se podia garantir a qualidade da água do Tejo.