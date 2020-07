Ambiente e Serviço Social são os cursos com mais desemprego. O Ensino Superior à lupa em 4 gráficos interativos

Energia e Ambiente, Gestão de Recursos Humanos e Marketing (todos no Instituto Politécnico da Guarda), são os cursos com maior taxa de desemprego. Já no privado, os cursos que registam maior número de licenciados desempregados são Serviço Social (Universidade Católica Portuguesa), Ciências da Nutrição (Universidade Fernando Pessoa - Porto) e Relações Internacionais (Universidade Lusíada - Norte).







Cada vez menos recém-licenciados inscritos no IEFP

Em relação aos recém-diplomados inscritos no IEFP, verifica-se uma descida considerável no valor desde 2016.









Cursos de Direito com maior número de estrangeiros

Os cursos de Direito (Na Universidade de Lisboa e na de Coimbra) são os cursos que registam maior número de alunos estrangeiros. Consulte a lista abaixo:











Um em cada quatro alunos de Mestrado é estrangeiro

Os dados do Ministério da Educação mostram um crescimento notével, desde o ano letivo de 2014/2015, do número de estudantes estrangeiros em Portugal. A taxa de estudantes estrangeiros é particularmente alta nos Mestrados (26,2 em 2019).

















mostra-lhe alguns dados que acabam de ser divulgados pelo Ministério da Educação, relativos ao ano letivo de 2018/2019, e que traçam um perfil do Ensino Superior em Portugal. Viaje connosco nos gráficos interativos que se seguem.Nos estabelecimentos de ensino público,