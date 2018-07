Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambliopia causa dificuldades na leitura e dores de cabeça

O cérebro rejeita a imagem desfocada que é enviada pelo olho que vê pior e favorece o outro.

Por Daniela Polónia | 09:25

Se o seu filho se queixa de dores de cabeça, tem os olhos vermelhos, não se interessa pela televisão e por outras atividades que impliquem esforço visual, deve levá- -lo ao oftalmologista, pois pode estar perante sintomas de ambliopia.



"Em idade escolar, há ainda os erros a copiar do quadro e as dificuldades na leitura. O problema é que em crianças mesmo muito pequenas, geralmente, nem há qualquer sinal de alerta para os pais, o que pode tardar o diagnóstico", diz a médica oftalmologista pediátrica Mariza Fevereiro Martins.



Desde que nascemos, os olhos enviam imagens para o cérebro, que as interpreta. "Na ambliopia - ou olho preguiçoso - há uma imagem nítida e outra desfocada, que vai prejudicar a nitidez da imagem final. Assim, o cérebro rejeita o que é enviado pelo olho que vê pior e favorece o outro. Quando coloco os óculos de que a criança precisa, aquele olho continua a não ver bem porque não foi estimulado ao longo do tempo", explica a especialista do Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa.



Com o uso contínuo dos óculos, a visão vai ser estimulada e vai melhorando. No entanto, por vezes é ainda necessário recorrer a outros tratamentos. "Podem consistir em tapar com um penso, umas horas por dia, o olho que vê melhor ou usar um colírio que, transitoriamente, diminui a visão desse olho para estimular o outro", afirma Mariza Fevereiro Martins.



O meu caso

"Com os óculos as notas subiram"

Tomás Barata tinha sete anos quando lhe foi diagnosticada ambliopia. "Ele estava no segundo ano e tinha dificuldades em ler. Fomos ao médico testar os olhos e os ouvidos e percebemos que ele não via bem", recorda a mãe, Cátia Barata.



O jovem, de 13 anos, passou a usar óculos e, atualmente, com o uso dos mesmos, já vê bem. "Refletiu-se imenso no dia a dia dele, começou a ler melhor e as notas subiram ", afirma a mãe de Tomás, que vive em Tires, Cascais. Ainda assim, no início, os óculos não foram suficientes para melhorar e, por isso, foi necessário tapar o olho bom algumas horas por dia.



Discurso Direto

Mariza F. Martins

Oftalmologista Pediátrica Hospital Cuf Descobertas

"Problema Afeta 4% das crianças"

CM: Quais são as causas da ambliopia?

Mariza F. Martins - As mais frequentes são os erros refrativos, como a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo e o estrabismo. Há ainda a diferença acentuada na graduação dos olhos e as cataratas congénitas.

– Qual é a prevalência?

– Cerca de quatro por cento das crianças têm ambliopia. Um adulto só tem este problema se o mesmo não tiver sido corrigido durante a infância.