Ambulâncias do INEM do Algarve todas paralisadas pelo menos até às 00h00 de sexta-feira

As seis ambulâncias de emergência médica do Algarve continuam paralisadas pelo menos até às 00:00 de sexta-feira, confirmou à Lusa o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), dizendo que "as escalas estão vazias".

Trata-se das viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Portimão, Olhão, Quarteira (2) e Alcantarilha.

"(...) As escalas estão vazias, portanto, não podemos dizer que sejam por greve, até porque antes já havia bastantes dificuldades e ambulâncias paradas. Será mais um reflexo da escassez de técnicos da região do Algarve do que propriamente da greve", disse Rui Lázaro.