Várias ambulâncias, com doentes no interior, continuam em fila de espera à porta das urgências do hospital Santa Maria, em Lisboa.As ambulãncias aguardam que a unidade hospitalar tenha vagas para admitir os doentes.Recorde-se que durante esta tarde já 15 ambulâncias faziam fila à porta do hospital. Esta é uma situação transversal a vários hospitais portugueses, como o de Torres Vedras, onde foi registada, na semana passada, a morte de um homem infetado com Covid-19 no interior de uma viatura de socorro.