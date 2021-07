Ameaças (sem máscara) de suspensão de vacinas na Trafaria. GNR no local

O Centro de Saúde da Trafaria foi alvo de constrangimentos com pessoas a esperar durante horas para receber a vacina Covid.Imagens mostram funcionária a pedir que se façam duas filas e a ameaçar os utentes que se encontram à porta do edifício: "Acabou! Mais ninguém é vacinado". Esta mulher está sem máscara e interpela uma das utentes dizendo que não é um macaco e, por isso, que não pode ser filmada.tentou questionar o Centro de Saúde da Trafaria sobre esta situação, mas ninguém atendeu o telefone naquela unidade médica apesar das várias tentativas.A GNR da Trafaria confirmou aoque está uma patrulha no local.