‘Amelinha’, mediatica adepta do SC Braga, recupera no hospital

Maria Amélia Morais, a mais mediática adepta do SC Braga, está internada no Hospital de Braga desde sexta-feira. Fonte familiar garantiu ao CM que está “a recuperar bem”.





‘Amelinha’, como é carinhosamente tratada a adepta arsenalista de 85 anos, sentiu “uma forte dor no peito”, na última quinta-feira, foi observada, mas regressou a casa. Voltou a sentir-se mal no dia seguinte e está, desde então, internada em enfermaria, no Hospital de Braga.