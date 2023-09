Sem decisões previamente tomadas nem programa pastoral escrito, o futuro cardeal Américo Aguiar mostra-se “de braços abertos” para liderar a diocese de Setúbal. Assume “preocupação” para com os jovens e não esquece as vítimas de abusos sexuais. “A tolerância tem de ser mesmo zero. Tem de ser para a Igreja e tem de ser para toda a sociedade”, disse esta quinta-feira, no Paço Episcopal do Porto, minutos depois de ser nomeado bispo de Setúbal, onde, garante, o tema terá “lugar especial no coração”.









