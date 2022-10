O prazo para demolir as cerca de 80 casas no Bairro do 2º Torrão, na Trafaria, no concelho de Almada, terminou esta quinta-feira. No entanto, o processo não ficou concluído. Há cinco casas que aguardam autorização de entidades ambientais para serem demolidas por conterem amianto. Terão de ser demolidas por uma empresa especializada. Há também o caso de moradores que continuam a recusar sair e que, esta quinta-feira, se exaltaram. Entretanto, o Tribunal Administrativo de Almada aceitou quatro providências cautelares de moradores e, para já, estas casas não serão demolidas.









A Câmara Municipal de Almada garante que os moradores serão realojados. Vinte e seis famílias já têm casa, 12 têm habitação mas estão em hotéis à espera que seja feita a ligação da luz e água, e nove recusaram a proposta apresentada e a autarquia está a tentar encontrar alternativa. Há ainda quatro famílias a quem a câmara ainda não conseguiu encontrar casa.