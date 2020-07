Amianto está presente em 3758 locais

Em todo o País há 1680 edifícios com necessidade de intervenção para a remoção de amianto, num total de 3758 locais.A lista foi publicada pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Educação (489), Defesa (213), Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (161), Administração Interna (146) e Saúde (119) são os ministérios com mais edifícios com amianto. Os locais a necessitar de intervenção estão divididos em três prioridades: 1038 em prioridade 1 (mais grave), 193 em 2 e 2527 em 3.A Base Naval do Alfeite (Almada) é o espaço com mais ocorrências: 158. Segue-se a Base Aérea 11 (Beja), com 85. Na Saúde, é o Hospital D. Estefânia (Lisboa) que mais preocupa (13); na Educação, é a EB2 Rio Tinto, Gondomar (9), e na Administração Interna, a UEP/PSP, em Belas (Sintra) tem 16. No Superior, o Campus de Gambelas (Universidade do Algarve) tem 38 locais.