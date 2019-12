Amianto mata 126 pessoas em quatro anos

"A minha mãe foi-me roubada. Trabalhou durante dois anos com fibra de vidro e amianto numa empresa de barcos. Não havia máscaras ou luvas. Inalava partículas todos os dias. Morreu a 12 de dezembro do ano passado com uma doença cruel e desumana". O testemunho revoltado é de Alexandra Silva, filha de Rosa Oliveira, 72 anos, que perdeu a vida com uma doença provocada pelo amianto - mesotelioma. Segundo as estatísticas da mortalidade reunidas ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />