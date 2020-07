Amianto removido em mais de 250 escolas de Lisboa, Alentejo e Algarve

O ministro da Educação assinou hoje um acordo com 58 municípios para a remoção de amianto em 255 escolas de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, num investimento de cerca de 30 milhões de euros.

"São quase 300 obras em todos estes municípios que, de certa forma, vêm reafirmar a nossa escola pública, com uma parceria com o poder local democrático", disse Tiago Brandão Rodrigues, no Parque da Cidade do Barreiro, no distrito de Setúbal.

O ministro falava na terceira e última cerimónia de assinatura do acordo de colaboração para a remoção de amianto no continente, desta vez com autarquias de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo, onde anunciou que serão alocados "cerca de 30 milhões de euros" às intervenções necessárias nestas três regiões.